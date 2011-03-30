23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği ''4. Ülker Çocuk Sinema Şenliği'' kapsamında, ''Alpha ve Omega'' adlı film ücretsiz gösterilecek.



Yıldız Holding Kurumsal İletişimden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Nisan'da gerçekleştirilecek etkinlikte bu yıl çocuklar, Türkiye'de ilk defa gösterilecek ''Alpha ve Omega'' filmini 50 ildeki sinemalarda ücretsiz izleyebilecek. Şenlikten tüm çocukların eşit şekilde yararlanabilmesi için ön rezervasyon alınmayacak.



Minik sinemaseverler, gösterim tarihinden 10 gün önce sinema salonları ve gösterim yapılacak illerle ilgili ''www.ulker.com.tr'' adresinden bilgi alabilecek.



Sinema çıkışlarında, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara içinde çeşitli Ülker ürünlerinin bulunduğu paketler hediye edilecek.