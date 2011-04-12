Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri 'Winehouse' biletleri ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.4.2011 12:07 Son Güncelleme: 12.8.2025 16:07

'Winehouse' biletleri ne kadar?

Konserin VIP bilet fiyatı, Bahçelievler'de ilki oda bir salon evin bir aylık kirasına karşılık geliyor..

Amy Winehouse konserinin bilet fiyatları belli oldu.

Konserin VIP bilet fiyatı, Bahçelievler'de ilki oda bir salon evin bir aylık kirasına karşılık geliyor..

İşte fiyatlar VIP - 600.00 TL
Golden Circle - 350.00 TL
Normal - 131.00 TL

Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en muhteşem seslerden biri olarak kabul edilen, 5 Grammy sahibi İngiliz müzisyen Amy Winehouse Pozitif Organizasyonuyla Türkiye'de! 20 Haziran Pazartesi akşamı Küçükçiftlik Park, Maçka'da gerçekleşecek yılın en ses getirecek konserinde; Amy Winehouse kitleleri peşinden sürükleyen duygu dolu eski ve yeni parçalarıyla nefes kesecek bir performans için İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Winehouse' biletleri ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz