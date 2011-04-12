'Winehouse' biletleri ne kadar?

Amy Winehouse konserinin bilet fiyatları belli oldu.
Konserin VIP bilet fiyatı, Bahçelievler'de ilki oda bir salon evin bir aylık kirasına karşılık geliyor..
İşte fiyatlar VIP - 600.00 TL
Golden Circle - 350.00 TL
Normal - 131.00 TL
Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en muhteşem seslerden biri olarak kabul edilen, 5 Grammy sahibi İngiliz müzisyen Amy Winehouse Pozitif Organizasyonuyla Türkiye'de! 20 Haziran Pazartesi akşamı Küçükçiftlik Park, Maçka'da gerçekleşecek yılın en ses getirecek konserinde; Amy Winehouse kitleleri peşinden sürükleyen duygu dolu eski ve yeni parçalarıyla nefes kesecek bir performans için İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.