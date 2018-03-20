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Mamut Art Project 6. yılında 50 sanatçı ağırlıyor

Bağımsız ve genç sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunarken; koleksiyonerler, galeri yöneticileri, küratörler ve sanatseverler için de bir keşif alanı oluşturan Mamut Art Project 2018’e katılacak sanatçılar belirlendi. Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut’ta yaklaşık bin başvuru arasından seçilen 50 genç sanatçının 400 eseri sergilenecek

İHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 11:49
Mamut Art Project 6. yılında 50 sanatçı ağırlıyor

Her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen ve bu sene altıncısı düzenlenen Mamut Art Project, 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl 20 bin kişi tarafından ziyaret edilen Mamut'un bu yıl ki jürisi, sanatçı Ayşe Erkmen, koleksiyoner Ayşe Umur, eleştirmen ve yazar Evrim Altuğ, Galeri Nev'in kurucularından Haldun Dostoğlu ve küratör Selen Ansen'den oluşuyor. Jüri tarafından seçilen eserler arasında fotoğraf, enstalasyon, heykel, video, resim, baskı, yeni medya, illüstrasyon, dijital, nakış ve sokak sanatı alanları yer alıyor. Seçilen işler, sanatçılara sunulan kişisel alanlarda sergilenecek.

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Mamut Art Project 6. yılında 50 sanatçı ağırlıyor
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