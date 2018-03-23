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nın önemini hatırlatan en güzel !

tüm kitapseverler için önemli bir haftadır. haftasının önemli olmasının sebeplerinden biri, kütüphane haftasında çocuklara kitap sevgisini aşılamak için yapılan etkinliklerdir. Türkiye’de 1964 yılından beri kutlanan kütüphane haftasına girmeden önce dünyanın en güzel ini sizin için derledik. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan kitapsız “insan kütüphaneleri” merak konusu olmuştu. İnsan kütüphaneleri bir yana dursun, siz kitap okuma isteğinizi arttıracak ne göz atın…

Giriş Tarihi: 23.3.2018 12:06
Kütüphane haftasının önemini hatırlatan en güzel kütüphaneler!

BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ (İSTANBUL)

Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta " Haftası" olarak kutlanır. Bu haftada kitap okumanın ve lerin öneminden bahsedilir, kütüphanelerin sorunları ve çözüm yolları tartışılır, halka kütüphane bilinci aşılanmaya çalışılır. özellikle gelecek nesillere kitap okuma sevgisini doğru aşılamamız için çok önemli bir fırsattır. Kuşkusuz ki kitap okumanın en lezzetli hali, sanat eseri diyebileceğimiz güzellikte olan kütüphanelerde yapılandır.

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Kütüphane haftasının önemini hatırlatan en güzel kütüphaneler!
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