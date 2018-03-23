Kütüphane haftasının önemini hatırlatan en güzel kütüphaneler!

BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ (İSTANBUL)

Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta "Kütüphaneler Haftası" olarak kutlanır. Bu haftada kitap okumanın ve kütüphanelerin öneminden bahsedilir, kütüphanelerin sorunları ve çözüm yolları tartışılır, halka kütüphane bilinci aşılanmaya çalışılır.Kütüphane haftası özellikle gelecek nesillere kitap okuma sevgisini doğru aşılamamız için çok önemli bir fırsattır. Kuşkusuz ki kitap okumanın en lezzetli hali, sanat eseri diyebileceğimiz güzellikte olan kütüphanelerde yapılandır.