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'dan 'okuma yazma seferberliği'ne davet

, 1 Şubat'ta himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğine bugüne kadar 400 bin kişinin başvurduğunu belirterek, "Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı, temel eğitimdeki bu son seferberliğe davet ediyorum." dedi.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:52
Emine Erdoğan'dan 'okuma yazma seferberliği'ne davet

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , 1 Şubat'ta himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğine bugüne kadar 400 bin kişinin başvurduğunu bildirdi. Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğine ilişkin açıklamada bulundu.

"BUGÜNE KADAR 400 BİN VATANDAŞIMIZ BAŞVURDU"

Seferberliği 1 Şubat'ta başlattıklarını ve projenin devam ettiğini anımsatan Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar 400 bin vatandaşımız başvurdu. İnşallah 8 haftanın sonunda okur yazar olacaklar. Hedefimiz, ülkemizdeki 2,5 milyon okuma yazma bilmeyen sayısını sıfıra indirmek ve yüzde 100 okur yazar bir toplum olmak. , kampanya kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşılabilecek mobil uygulamalar hazırlayarak, vatandaşlarımızın teknolojik imkanlarla okuma yazmayı öğrenmesi ve pekiştirmesi imkanını sağlamaktadır. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı, temel eğitimdeki bu son seferberliğe davet ediyorum."

"OKU YAZ" MOBİL UYGULAMASI

Emine Erdoğan, paylaşımında, söz konusu "Oku Yaz" ismindeki mobil uygulamanın fotoğrafını da kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 1 Şubat Perşembe günü ATV'de yayınlanan ile "Tatlı Sert" programına Cumhurbaşkanlığı 'nden video konferans aracılığıyla katılmış ve okuma yazma seferberliğini başlatmıştı.

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Emine Erdoğan'dan 'okuma yazma seferberliği'ne davet
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