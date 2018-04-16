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Konseri’nde Eleni rüzgârı

Giriş Tarihi: 16.4.2018
‘Film Müzikleri Konseri’nde Eleni rüzgârı
Sinema filmi, belgesel ve dizi müzikleriyle tanınan Yunan besteci , 'da müzikseverlerle buluştu. () Konser Salonu'nda gerçekleştirilen " ve Şarkıları" konserinde Karaindrou'ya CRR İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik etti. Şef Ender Sakpınar yönetiminde gerçekleşen konserde, yönetmen Theo Angelopoulos'un filmlerine yapılan müziklerin ağırlıkta olduğu yaklaşık 30 eser icra edildi. Konserde Karaindrou piyanosuyla sahnede yer aldı. Savina Yannatou'nun vokal olarak yer aldığı konserde, akordeonda Konstantinos Chatziordanou, piyanoda Stavros Lantsias, saksofonda ve basgitarda ise Yiotis Kiourtzoglou bulundu.
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‘Film Müzikleri Konseri’nde Eleni rüzgârı
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