‘Film Müzikleri Konseri’nde Eleni rüzgârı

Sinema
filmi, belgesel ve dizi müzikleriyle tanınan Yunan besteci Eleni Karaindrou
, İstanbul
'da müzikseverlerle buluştu. Cemal Reşit Rey
(CRR
) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen "Film Müzikleri
ve Şarkıları" konserinde Karaindrou'ya CRR İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik etti. Şef Ender Sakpınar yönetiminde gerçekleşen konserde, yönetmen Theo Angelopoulos'un filmlerine yapılan müziklerin ağırlıkta olduğu yaklaşık 30 eser icra edildi. Konserde Karaindrou piyanosuyla sahnede yer aldı. Savina Yannatou'nun vokal olarak yer aldığı konserde, akordeonda Konstantinos Chatziordanou, piyanoda Stavros Lantsias, saksofonda David Lynch
ve basgitarda ise Yiotis Kiourtzoglou bulundu.