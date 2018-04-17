İstanbul Armoni Korosu anlamlı bir konsere imza atıyor!

Profesyonel kariyerlerinden sıyrılarak saf sevgi ve saygıyı dostlukla harmanlayan ve müziklerine yansıtan İstanbul Armoni Korosu, 19 Nisan'da gerçekleştireceği konserle Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye bünyesindeki hayati riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklara moral ve destek olacak. Zorlu PSM'de saat 20.00'da başlayacak konsere sevilen grup Manga da eşlik edecek ve çocuklar için seslendirdiği şarkılarla geceye renk katacak.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUK VE GENÇLERE DE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

İstanbul Armoni Korosu, Kurucusu ve Proje Koordinatörü Nergis Yıldırır, Ödüllü Keman Virtüözü Muhammed Yıldırır ve gönüllü koristler ile bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren vakıf ve derneklerin yanında, ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlere de destek vermeye devam ediyor.