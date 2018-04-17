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anlamlı bir konsere imza atıyor!

, Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye iş birliği ile lar yararına olacak anlamlı bir konsere imza atıyor. Perşembe akşamı ’de, Manga’nın da konuk sanatçı olarak katılacağı konserde iş dünyasından da birçok isim yer alacak.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 14:27

Profesyonel kariyerlerinden sıyrılarak saf sevgi ve saygıyı dostlukla harmanlayan ve müziklerine yansıtan , 'da gerçekleştireceği konserle Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye bünyesindeki hayati riskli hastalıklarla mücadele eden lara moral ve destek olacak. 'de saat 20.00'da başlayacak konsere sevilen grup Manga da eşlik edecek ve çocuklar için seslendirdiği şarkılarla geceye renk katacak.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUK VE GENÇLERE DE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

Armoni Korosu, Kurucusu ve Proje Koordinatörü Nergis Yıldırır, Ödüllü Keman Virtüözü Muhammed Yıldırır ve gönüllü koristler ile bireylerin larına cevap veren vakıf ve derneklerin yanında, ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlere de destek vermeye devam ediyor.

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İstanbul Armoni Korosu anlamlı bir konsere imza atıyor!
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