Oyun; çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için önemli bir ruhsal besindir. Günümüzde ise çocuklar artık ne yazık ki vakitlerinin çoğunu bilgisayar,televizyon,tablet ya da internet başında geçiriyor. Bununla ilgili olarak hepimizin farkında olması gereken bir durum var: Çocuk İçin Oyunun Önemi

Oyun; çocuğun dilidir. Çocuğun duygusal,zihinsel,sosyal gelişimini olumlu yönde etkileyen,erken yaşlardan itibaren çocuğun çevresini keşfetmesi ve yeni deneyimler kazanabilmesi için en önemli gıdalardan biri oyun oynamaktır.

Oyun oynamak; toplum genelinde profesyonel bir yardım gerektirmeden her yaştan bireyin gerçekleştirebileceği bir faaliyettir. Bu doğrultuda bu kampanyanın birinci amacı; Çocuğun oyuna olan ihtiyacına dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmaktır. Kampanyanın diğer amacı ise; haydigeloynayalim.com isimli web sitesi ile bireyleri bu konuda eğitim alabileceği çeşitli makale, kitap, oyun veya video içerikleriyle buluşturarak bilinçlenmelerini sağlamaktır.

BİZLER BU FARKINDALIĞI NASIL OLUŞTURABİLİRİZ?

Çok basit! Kampanyanın duyurulması için birincil olarak kullanılacak mecralar Instagram, Twitter ve Facebook başta olmak üzere sosyal medya olacaktır. Kampanya ile ilgili tüm konuşmaları ise tek bir çatıda toplayabilmek ve zincirleme katılımı devam ettirebilmek için belirlenen hashtag "#haydigeloynayalim" olarak belirlenmiştir.

NASIL YAYACAĞIZ?

Öncelikli olarak seçilen toplum tarafından ünlü olarak kabul görmüş kişiler; çocuk ya da çocuklarla istedikleri bir mekanda oyun oynarken çekilmiş oldukları bir fotoğraf eşliğinde; Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan bir fotoğraf yayınlar. Bu fotoğrafta bireysel olarak kendi belirledikleri bir arkadaşlarını bu fotoğrafla ve #haydigeloynayalim hashtag'iyle kampanyaya davet ederler. Ve o arkadaşlarından da başka bir arkadaşını kampanyaya davet etmesini rica ederler. 10-15 kişi ile başlayan bu davete katılanların her biri, bu hashtag altında istedikleri mecradan oyun oynadıkları fotoğraflarla katılımı artırır.

"ÖRNEK INSTAGRAM VE FACEBOOK PAYLAŞIMI:

Çocuk İçin Oyunun Önemine dikkat çekmek için #haydigeloynayalim. Bu farkındalık için değerli arkadaşım X'ten çocuk ya da çocuklarla oyun oynarken çekildiği bir fotoğrafı paylaşmasını ve onun da bir dostunu bu kampanyaya davet etmesini rica ediyorum. Siz de bir arkadaşınızı davet ederek bu zincirin bir parçası olabilirsiniz. #haydigeloynayalim.

ÖRNEK TWİTTER PAYLAŞIMI:

Çocuk için Oyunun Önemine dikkat çekmek için #haydigeloynayalim. Değerli @xxxxx'i davet ediyor ve başka bir arkadaşını kampanyaya çağırmasını rica ediyorum."