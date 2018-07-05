Keman sanatçısı Aydın Nafiz Oran uğurlandı

İstanbul Radyosu
'nda uzun yıllar baş kemancı olarak görev almış ve saz eserleri şefliği görevini üstlenmiş olan besteci ve eğitmen Aydın Nafiz Oran
, hayatını kaybetti. Türk müziğinde keman icra, teknik ve sanatını anlatan "Keman Metodu" kitabının yazarı da olan Oran için Üsküdar'daki Karacaahmet Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye eşi Güzin Oran, oğlu Cem Oran, dostları ve sanat camiasından pek çok isim katıldı. Sanatçı dostlarından Ruhi Ayangil "İyi ve seçkin bir sanatkar, son derece mütevazı biriydi. Talebeleri ve ondan sonra gelenler onu örnek alarak bu memleket için hayırlı güzel işler yapsınlar" ifadesini kullandı. Oran cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.