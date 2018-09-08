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Burada selfie çeken ölüyor

’de ’nda selfie çekerken ayağı kayan genç, 250 metreden düşüp öldü. Bu aynı parkta son beş ayda yaşanan altıncı selfie ölümü

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Burada selfie çeken ölüyor

'de İsrailli bir genç, 'nda selfie çekerken 250 metreden düşerek öldü. 18 yaşındaki Tomer Frankfurter, Kaliforniya'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda selfie çekerken 250 metreden ayağı kaydı. İsrailli genç parkta son beş ay içinde ölen altıncı kişi oldu. Frankfurter'in annesi, oğlunun iki aylık bir gezi için ABD'ye gittiğini söyledi. , Frankfurter'in cenazesinin İsrail'e götürüleceğini açıkladı. Bu yılın haziran ayında da aynı parkta iki kişi granit kaya oluşumu olan 'a tırmanmaya çalışırken ölmüştü. Mayıs ayında Yosemite vadisinde bir kişi daha hayatını kaybederken, geçen eylülde de bir İngiliz turist El Capitan'da üzerine kayaların düşmesi sonucu ölmüştü.

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Burada selfie çeken ölüyor
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