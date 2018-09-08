Burada selfie çeken ölüyor

ABD'de İsrailli bir genç, Yosemite Ulusal Parkı'nda selfie çekerken 250 metreden düşerek öldü. 18 yaşındaki Tomer Frankfurter, Kaliforniya'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda selfie çekerken 250 metreden ayağı kaydı. İsrailli genç parkta son beş ay içinde ölen altıncı kişi oldu. Frankfurter'in annesi, oğlunun iki aylık bir gezi için ABD'ye gittiğini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Frankfurter'in cenazesinin İsrail'e götürüleceğini açıkladı. Bu yılın haziran ayında da aynı parkta iki kişi granit kaya oluşumu olan El Capitan'a tırmanmaya çalışırken ölmüştü. Mayıs ayında Yosemite vadisinde bir kişi daha hayatını kaybederken, geçen eylülde de bir İngiliz turist El Capitan'da üzerine kayaların düşmesi sonucu ölmüştü.

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