Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > LACİVERT’İN ‘gelecek’ sayısı raflarda

LACİVERT’İN ‘gelecek’ sayısı raflarda

Giriş Tarihi: 8.9.2018
LACİVERT’İN ‘gelecek’ sayısı raflarda

LACIVERT Dergi 49. sayısında; "Gelecek" dosyasıyla raflarda yerini aldı. Somut ve soyut yönleriyle Gelecek konusunu ele alan dergi birçok değerli kişiyi sayfalarında ağırladı. Derginin 49'uncu sayısında Rektörü Recep Şentürk ile yarının dünyasının ve 'sinin nasıl bir yer olacağı üzerine gerçekleştirilen kapsamlı bir söyleşi yer alıyor. Dergideki bir diğer söyleşi ise İstiklal Şairi 'un torunu Selma Argon'a ait. Argon, Akif'in aile hayatını ve şairin bilinmeyen yönlerini anlattı. Birol Biçer'in 'Dünyadan Portreler' ve 'Dünyadan Haberler' kısmı ile zenginleştirilen dergide, 'Düşünce Atlası' bölümünde fikir dünyasının iz bırakanlarını anlatan Yunus Arslan, bu sayıda Hüseyin Şen ve Hayrullah Cengiz röportajlarıyla Fuat Sezgin'i anıyor. ; "İlmi geliştikçe insan kâinatı yeniden keşfedecek" isimli bir yazı kaleme alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
LACİVERT’İN ‘gelecek’ sayısı raflarda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN