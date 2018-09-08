LACİVERT’İN ‘gelecek’ sayısı raflarda

LACIVERT Dergi 49. sayısında; "Gelecek" dosyasıyla raflarda yerini aldı. Somut ve soyut yönleriyle Gelecek konusunu ele alan dergi birçok değerli kişiyi sayfalarında ağırladı. Derginin 49'uncu sayısında İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk ile yarının dünyasının ve Türkiye'sinin nasıl bir yer olacağı üzerine gerçekleştirilen kapsamlı bir söyleşi yer alıyor. Dergideki bir diğer söyleşi ise İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon'a ait. Argon, Akif'in aile hayatını ve şairin bilinmeyen yönlerini anlattı. Birol Biçer'in 'Dünyadan Portreler' ve 'Dünyadan Haberler' kısmı ile zenginleştirilen dergide, 'Düşünce Atlası' bölümünde fikir dünyasının iz bırakanlarını anlatan Yunus Arslan, bu sayıda Hüseyin Şen ve Hayrullah Cengiz röportajlarıyla Fuat Sezgin'i anıyor. Tuluyhan Uğurlu; "İlmi geliştikçe insan kâinatı yeniden keşfedecek" isimli bir yazı kaleme alıyor.

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