Müzik festivaline dev yatırım!

Müzik endüstrisi hızlı dönüşümünü sürdürürken, bu sektörün en büyük kazananı dijital müzik platformları oluyor. Dünyadaki çeşitli müzik platformlarının yanı sıra Türkiye'de açık ara 'fizy dinleniyor. Müzik dünyasının nabzını tutan kurumlardan biri olan BuzzAngle Music'in ABD ve Kanada piyasası için yaptığı bir araştırmaya göre geçen yıl ülkede stream olarak dinlenen şarkı sayısı %50.3 artarak 377 milyar adede ulaşmış. Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu'nun (IFPI) araştırması da benzer sonuçları gösteriyor. Globalde tüketicilerin %45'i müziğe dijital müzik platformları üzerinden erişiyor. Ücretli üyelik yapanların %90'ı de bu mecralara mobil telefonları üzerinden bağlanıyor.

SINIRSIZ MÜZİK VE FİZY'DEN CANLI YAYIN

Türkiye'deki veriler de dünya ile paralellik gösteriyor. Turkcell mühendisleri tarafından sürekli geliştirilen fizy, müzik ve teknolojiyi buluşturarak inovatif hizmetlerle kullanıcılarına hizmet veriyor. Müziği dinleyerek değil izleyerek de takip etmek isteyenlere özel seçenekler sunan fizy, sektörün öncülüğünü üstlenerek bir ilke imza atıyor ve Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek ve tam altı gün sabahtan akşama dek süren bir müzik festivali düzenliyor. fizy İstanbul Müzik Haftası, Türk popüler müzik kültürüne yönelik her şeyi bir arada sunacak. En önemlisi de müziği telefondan dinleyen gençlere yeniliklerle dolu bir deneyim yaşatacak. Athena'dan MFÖ'ye, Şebnem Ferah'tan Bülent Ortaçgil'e yerli sahnenin en sevilen isimleri 18-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 'fizy İstanbul Müzik Haftası'nda müzikseverlerle buluşacak. Paneller, söyleşiler ve çok özel partilerin yanı sıra fizy üzerinden de canlı konserleri izleme imkanı olacak.

'MÜZİK ENDÜSTRİSİNE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'de müzik piyasasının nabzını tutmaya devam ettiklerini belirterek "Dünya müzik endüstrisinde muazzam bir dönüşüm var. Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (RIAA) rakamlarına göre; dijital platformlar şu anda müzik endüstrisinin lokomotifi olmuş durumda. RIAA raporuna göre, dijital müzik platformlarının geliri 5.7 milyar dolarla sektördeki toplam gelirin yüzde 65'ini oluşturuyor. Türkiye'nin açık ara lider dijital müzik platformu fizy sayesinde, kullanıcılarımız lisanslı şekilde müzik tüketiyor. fizy üzerinden şarkı dinleyen video izleyen, radyo tercih eden, hatta canlı konser izleme imkanı sunan bir platform olarak hizmet veriyor. Özellikle Türkiye'nin doğusundan başlayarak açık ara lider konumda olan fizy ile yeni bir başlangıç yapıyoruz. fizy İstanbul Müzik Haftası ile dijital müzik dünyasının nabzını bir festivale dönüştürüyoruz. Sadece konser değil, söyleşiler, paneller, özel partilerle altı gün boyunca kesintisiz bir müzik şöleni sunacağız. İlklerin şirketi Turkcell olarak bir ilke daha öncülük etmekten gurur duyuyoruz ve yine Türkiye'de ilk defa festival kapsamında fizy Dijital Müzik Ödülleri düzenliyoruz. Turkcell olarak Türkiye'de müzik endüstrisini sahipleniyor ve bu alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.