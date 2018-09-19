Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Türk yönetmene İngiltere'de ödül!

Türk yönetmene 'de ödül!

Yönetmen ve oyuncu 'ın "" filmi 'de "En İyi " ödülünü aldı

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 14:54
Türk yönetmene İngiltere'de ödül!

Türk yönetmen ve oyuncu 'ın "" filmi 'de "En İyi " ödülüne layık görüldü. 'ın "Av Dönüşü" filmi, Uluslararası Bristol Bağımsız Film Festivali'nde "En İyi Kısa Film" ödülünü kazandı. Bristol şehrindeki Everyman Bristol Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine farklı ülkelerden çok sayıda yönetmen, senarist, yapımcı ve sanatçı katıldı.

10 FİLMİ ARASINDA BİRİNCİ GELDİ

Kategorisinde yarışan 10 filmi arasında birinci gelen "Av Dönüşü"nün yönetmeni Çavdar ayakta alkışlandı. Bunun ilk filmi olduğunu ve festivalin filmi tanıtma fırsatı sunduğunu belirten Çavdar, yurt dışında 'yi temsil ederek ödülle dönmüş olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Ödülün, genç yönetmen arkadaşları yüreklendirmesini temenni ettiğini ifade eden Çavdar, "Ödül vasıtasıyla Türk sinemasına mütevazı bir katkı sunabileceksek ne mutlu bize." diye konuştu. Çavdar yapımcılığını da üstlendiği filminde başrol karakterlerinden birini de canlandırdı. Çekimleri 'da yapılan film, Anadolu'nun bir köyünde yaşayan avcı İsmail ile çoban Mehmet arasında geçen bir olayı konu alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk yönetmene İngiltere'de ödül!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN