Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Aamir Khan'ın son filmi 30 Kasım'da gösterime girecek!

'ın son filmi 'da gösterime girecek!

Dünyanın en tanınan Bollywood yıldızlarından 'ın son filmi "", 'da sinemaseverlerle buluşacak.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 09:54
Aamir Khan'ın son filmi 30 Kasım'da gösterime girecek!

Daha önce "Dangal" filmi için geçirdiği büyük fiziksel değişim ile gündeme gelen Khan, bu film için yeni bir imaja büründü.Son olarak "Süperstar" filmi Türkiye'de gösterime giren Khan'ın, aksiyon-macera türündeki son filmde canlandırdığı "Firangi" karakterinin ilk görüntüleri yayımlandı.

Filmde 'a Amitabh Bachchan ve Katrina Kaif ve Fatima Sana Shaikh eşlik ediyor.Vijay Krishna Acharya yazıp yönettiği film, Bollywood'un en yüksek bütçeli filmi olmasıyla da dikkati çekiyor.Türkiye'ye Filmartı Film tarafından getirilen "", IMAX seçeneğiyle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken 40 başyapıt film!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aamir Khan'ın son filmi 30 Kasım'da gösterime girecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN