Oscar’a giden yol Film Forum’dan geçecek

Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsoru olduğu, Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali
tüm hızıyla sürüyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum
, açılış töreniyle başladı. Ortak yapım olanaklarını artırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi amaçlayan Antalya
Film Forum'un açılış töreni, Hotel Su'da gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya Film Forum'un bu yıl 5'incisini düzenlediklerini hatırlattı. Geride kalan 4 yıllık süreçte sinema sektörünün buluşma noktası haline gelen Antalya Film Forum'da sinemacıları bir araya getirmekten gurur duyduklarını söyleyen Türel, forumun sinemada yeni bir kuşağın oluşumunda da önemli bir katkı sağladığını belirtti. Türel, "Antalya Film Forum, Türkiye
'den çıkacak projeleri dünyadaki profesyonellere tanıtmak, sinemacıları teşvik etmek için oluşturulmuş bir proje geliştirme marketidir. 6 platform ile yapım aşamasındaki uzun ve kısa metraj film projelerini desteklemeye devam ediyor. Paneller, atölyeler, bire bir görüşmeler gibi etkinlikler ile öğretici bir platform oluşturuyor" dedi. Etkileşimin bu yıl da artarak devam etmesinin en büyük dilekleri olduğunu dile getiren Türel, "55'inci yılında da Türkiye'nin gözbebeği olan festivalden herkesin mutlu ayrılması en büyük dileğimiz. Antalya Film Forum'un da Türkiye'ye önemli eserler kazandıracağından şüphemiz yok. Biz hayallerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bir gün Oscar'lık bir filmin bir köşesinde Antalya Film Forum'un bir imzası neden olmasın" diye konuştu. Antalya Film Forum'da yaklaşık 200 başvuru arasından seçilen 50 projenin sunumunun yapılacağı ve söz konusu projelerin "uzun metraj kurgu, belgesel ve kısa film" alanlarında değerlendirilerek ödüllendirileceği bildirildi. FESTİVALDE OYLAMA HEYECANI BİP'TE
Yerli iletişim ve yaşam platformu "BiP
" kullanıcıları, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmlerin oylamalarını uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre; Antalya Film Festivali'nin yarışma kategorisinde yer alan 8'i uluslararası toplam 10 film BiP ile oylanacak. En iyilerin belirleneceği etkinlikte kullanıcılar, BiP içerisinde yer alan Antalya Film Festivali kanalına girerek filmleri oylayacak. İzleyiciler, BiP Keşfet bölümünde yer alan Antalya Film Festivali kanalına film gösteriminin yapılacağı salon girişindeki bilet kontrolleri sırasında verilecek kodu girecek, böylece oy verme işlemi gerçekleştirilmiş olacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP, sadece Türkiye'de değil, Afrika'dan Antarktika'ya 25 milyon kullanıcıyı buluşturuyor.