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85 yıl sonra ’de

ZEYNEL YAMAN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
85 yıl sonra CRR’de
Konser Salonu'nda 2018- 2019 kültür sanat sezonu açıldı. Sezon, besteci Cemal Reşit Rey'in 1932 yılında tamamladığı ve 85 yıl önce Paris'te gerçekleştirdiği 'Kromatik Konçerto' konseriyle başladı. Konserde, Türkiye'de ilk kez Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen Konçerto'nun yanı sıra CRR arşivinde keşfedilen Cemal Reşit Rey'in kendi el yazısıyla yazdığı eserlerinin notaları da ilk kez müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte ayrıca sanatçının 'Enstantaneler' (1931) ve 'Senfonik Şiir' (1971) eserleri de dinleyicilerle buluştu.
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85 yıl sonra CRR’de
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