55. Antalya Film Festivali’nde kazanan Türkiye oldu

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Turkuvaz Medya
'nın ana medya sponsorluğunda düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali
dün akşam Cam Piramit'te düzenlenen kapanış galası ve ödül töreniyle sona erdi.
Cem Öğretir ve Nihan Günay'ın sunuculuğunda aHaberden canlı yayımlanan gece, kırmızı halı geçişiyle başladı. Kapanış törenine Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Eric Roberts ve Kristanna Loken gibi dünyaca ünlü isimlerle Yavuz Bingöl
, Oktay Kaynarca
, Sinan Akçıl
, Wilma Elles
, Ekin Türkmen
, Ozan Güven, Necati Akpınar, Birol Güven gibi Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları katıldı. TÜREL: KAZANAN ANTALYALILAR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel törende yaptığı konuşmaya öncelikle terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizi anarak başladı. Antalya'yı sinema kenti yapmak için her türlü sıkıntıya rağmen tüm güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Türel, Türkiye sinema ödüllerini önümüzdeki yıl vermeye başlayacaklarını, festival sarayı projesini de bir kaç yıl içinde hayata geçireceklerini bildirdi. Festival süresince bin 200 konuğu ağırladıklarını ve 34 bin 900 kişinin filmleri izlediğini kaydeden Türel, "Film festivalinin kazananı Antalya ve Türkiye'dir" dedi. TATLISES VE ROBERTS'A ONUR ÖDÜLÜ
Gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülü sinemada 20. Yılını kutlayan Cem Yılmaz'a verildi. Ödülünü Nebahat Çehre'den alan Yılmaz, "Şimdiye kadar Antalya'da hiçbir filmim yarışmadı. Ama festivali hep takip ettim. Birbirinden ayrıymış gibi duran iki tür seyirciyi buluşturmaya çalıştım. Festival filmleriyle eğlence filmleri arkadaş olsun istedim. Bu bireysel çabamın karşılık görmesinden dolayı çok mutluyum" dedi. Onur ödülleri ise ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile Hollywood'un usta oyuncusu Eric Roberts'a verildi. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Tatlıses gönderdiği videoda "Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Mağarada doğdum ama istediğim hikayeleri sinemada yaptım. Sizleri ve sinemayı çok seviyorum" diye konuştu. Tatlıses'in ödülünü kendisine vermek üzere Yavuz Bingöl aldı. Eric Roberts da ödülünü alırken yaptığı konuşmada sinema sanatının gençlere duyduğu ihtiyacın altını çizdi. EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ 'THREE FACES'İN
İran'daki rejim baskısını 3 kuşak üzerinden anlatan Three Faces (Üç Yüz) En İyi Film Ödülü'nün sahibi olurken, ev hapsinde olduğu için törene katılamayan İranlı yönetmen Jafar Panahi yerine ödülü filmin oyuncuları ve Panahi'nin kız kardeşi Solmaz Panahi aldı. Mültecilerin yaşadığı sorunları anlatan Kefernahum (Capernaum) filminin yönetmeni Nadine Labaki'nin Lübnan sokaklarında bulduğu ve daha sonra hayatını değiştirdiği 13 yaşındaki Zain Al Rafeea ise 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. En iyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Ayka' filminin oyuncusu Samal Yeslyamova'ya verildi. En İyi Yönetmen Ödülü ise Shoplifters (Bir Aile İşi) filmiyle Hirokazu Kore- Eda'nın oldu. Ödülü yönetmen adına filmin başrol oyuncusu Lily Franky aldı. Franky'e ödülünü festivalin ana medya sponsoru Turkuvaz Medya adına Günaydın Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik takdim etti.
Festival, kapanış filmi 'Don Kişot'u Öldüren Adam'ın gösterimiyle sona erdi. ÖDÜLLER EN İYİ FİLM:
Üç Yüz/Three Faces EN İYİ YÖNETMEN:
Hirokazu Koreeda (Shoplifters-Bir Aile İşi) EN İYİ ERKEK OYUNCU:
Zain Al Rafeea (Kefernahum-Capernaum) EN İYİ KADIN OYUNCU:
Samal Yeslyamova (Ayka) BEHLÜL DAL GENÇ YETENEK ÖDÜLÜ:
Olcay Oğuz (Görüntü Yönetmeni-Çınar) ÖZEL JÜRİ ÖDÜLÜ: Kailash DR AVNİ TOLUNAY İZLEYİCİ ÖDÜLÜ:
Göç Mevsimi/Birds Of Passage GENÇ JÜRİ EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ:
Kefernahum-Capernaum ONUR ÖDÜLLERİ:
İbrahim Tatlıses-Eric Roberts