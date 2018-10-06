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55. ’nde kazanan Türkiye oldu

’nın ana medya sponsoru olduğu 55. kapanış galası ve ödül töreniyle sona erdi. Muhteşem gecede kırmızı halıdan geçen yıldızlar şıklıklarıyla göz doldurdu

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ OKAN FİLİZÇAY Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
55. Antalya Film Festivali’nde kazanan Türkiye oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 'nın ana medya sponsorluğunda düzenlenen 55. Uluslararası dün akşam Cam Piramit'te düzenlenen kapanış galası ve ödül töreniyle sona erdi.
Cem Öğretir ve Nihan Günay'ın sunuculuğunda aHaberden canlı yayımlanan gece, kırmızı halı geçişiyle başladı. Kapanış törenine Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , Eric Roberts ve Kristanna Loken gibi dünyaca ünlü isimlerle , , , , , Ozan Güven, Necati Akpınar, Birol Güven gibi Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları katıldı.

TÜREL: KAZANAN ANTALYALILAR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel törende yaptığı konuşmaya öncelikle terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizi anarak başladı. Antalya'yı sinema kenti yapmak için her türlü sıkıntıya rağmen tüm güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Türel, Türkiye sinema ödüllerini önümüzdeki yıl vermeye başlayacaklarını, festival sarayı projesini de bir kaç yıl içinde hayata geçireceklerini bildirdi. Festival süresince bin 200 konuğu ağırladıklarını ve 34 bin 900 kişinin filmleri izlediğini kaydeden Türel, "Film festivalinin kazananı Antalya ve Türkiye'dir" dedi.

TATLISES VE ROBERTS'A ONUR ÖDÜLÜ
Gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülü sinemada 20. Yılını kutlayan Cem Yılmaz'a verildi. Ödülünü Nebahat Çehre'den alan Yılmaz, "Şimdiye kadar Antalya'da hiçbir filmim yarışmadı. Ama festivali hep takip ettim. Birbirinden ayrıymış gibi duran iki tür seyirciyi buluşturmaya çalıştım. Festival filmleriyle eğlence filmleri arkadaş olsun istedim. Bu bireysel çabamın karşılık görmesinden dolayı çok mutluyum" dedi. Onur ödülleri ise ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile Hollywood'un usta oyuncusu Eric Roberts'a verildi. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Tatlıses gönderdiği videoda "Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Mağarada doğdum ama istediğim hikayeleri sinemada yaptım. Sizleri ve sinemayı çok seviyorum" diye konuştu. Tatlıses'in ödülünü kendisine vermek üzere Yavuz Bingöl aldı. Eric Roberts da ödülünü alırken yaptığı konuşmada sinema sanatının gençlere duyduğu ihtiyacın altını çizdi.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ 'THREE FACES'İN
İran'daki rejim baskısını 3 kuşak üzerinden anlatan Three Faces (Üç Yüz) En İyi Film Ödülü'nün sahibi olurken, ev hapsinde olduğu için törene katılamayan İranlı yönetmen Jafar Panahi yerine ödülü filmin oyuncuları ve Panahi'nin kız kardeşi Solmaz Panahi aldı. Mültecilerin yaşadığı sorunları anlatan Kefernahum (Capernaum) filminin yönetmeni Nadine Labaki'nin Lübnan sokaklarında bulduğu ve daha sonra hayatını değiştirdiği 13 yaşındaki Zain Al Rafeea ise 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. En iyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Ayka' filminin oyuncusu Samal Yeslyamova'ya verildi. En İyi Yönetmen Ödülü ise Shoplifters (Bir Aile İşi) filmiyle Hirokazu Kore- Eda'nın oldu. Ödülü yönetmen adına filmin başrol oyuncusu Lily Franky aldı. Franky'e ödülünü festivalin ana medya sponsoru Turkuvaz Medya adına Günaydın Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik takdim etti.
Festival, kapanış filmi 'Don Kişot'u Öldüren Adam'ın gösterimiyle sona erdi.

ÖDÜLLER
EN İYİ FİLM: Üç Yüz/Three Faces
EN İYİ YÖNETMEN: Hirokazu Koreeda (Shoplifters-Bir Aile İşi)
EN İYİ ERKEK OYUNCU: Zain Al Rafeea (Kefernahum-Capernaum)
EN İYİ KADIN OYUNCU: Samal Yeslyamova (Ayka)
BEHLÜL DAL GENÇ YETENEK
ÖDÜLÜ: Olcay Oğuz (Görüntü Yönetmeni-Çınar)
ÖZEL JÜRİ ÖDÜLÜ: Kailash
DR AVNİ TOLUNAY İZLEYİCİ ÖDÜLÜ: Göç Mevsimi/Birds Of Passage
GENÇ JÜRİ EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: Kefernahum-Capernaum
ONUR ÖDÜLLERİ: İbrahim Tatlıses-Eric Roberts
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55. Antalya Film Festivali’nde kazanan Türkiye oldu
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