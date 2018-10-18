Hasankeyf Kalesi orta kapısının üçüncü bölümü yeni yerinde

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, önceki gün başlanan Hasankeyf Kalesi'nin orta kapısının taşınma süreci devam ediyor.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle, baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesi tamamlanırken, 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi'nin minaresinin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma ise sürüyor.





Bu kapsamda, üç bölüm halinde taşınacak ve 1423 yılında Süleyman Han tarafından yaptırılan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi orta kapısının iki bölümünün ardından bugün de 130 ton ağırlığındaki üçüncü bölümü, 96 tekerlekli, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile Dicle Nehri üzerindeki köprüden geçirilerek geçici koruma alanına taşındı.

Yapının taban kısmı olan üçüncü bölümü, yarın Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'ta hazırlanan yeni yerine taşınacak, ardından geçici koruma alanındaki iki bölüm birleştirilecek.





DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı'nda su tutma işlemine başlanmasıyla Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşınma sürecinin de hızlandırıldığını söyledi.

"Ülkemizin yüzyıllık vizyon projesi içinde yer alan Ilısu Barajı'nda artık son aşamaya geldik ve su tutma sürecini başlattık." diyen Kösalı, şöyle devam etti:

"Bununla beraber artık Hasankeyf'teki çalışmalara yoğunluk vermeye başladık. Bu kapsamda daha önce Artuklu Hamamı, Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Zaviyesi ve minaresini taşımıştık. Şimdi kalenin orta kapısını vadiden çıkarma çalışmalarına başladık. Bu hafta içinde üsteki iki parçayı geçici depo sahasına aldık. Bugün itibarıyla da en alttaki parçayı artık daimi yerine götürüyoruz. Daimi yerindeki çalışmalar hazır."





YAPI ARKEOPARK'TAKİ YENİ YERİNDE BİRLEŞTİRİLECEK

Kösalı, kale kapısının üçüncü bölümünün yerine yerleştirilmesinin ardından geçici koruma alanındaki iki bölümün de SPMT aracıyla taşınarak birleştirileceğini söyledi.

Hasankeyf Kalesi orta kapısıyla birlikte şu ana kadar baraj gölü sahasından dördüncü eserin çıkarılmış olacağını anımsatan Kösalı, şunları kaydetti:





"Daha önce Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık, türbenin yan tarafındaki külliye yapılarını da aslına uygun olarak tamamladık ve onunla ilgili işlemlerimizi tamamladık. Artuklu Hamamı'nı taşıdık. Artuklu Hamamı'nın sadece sıcaklık kısmını orada montajını yapacağız ve böylece onu da tamamlamış olacağız. İmam Abdullah Zaviyesi'ni minaresiyle beraber taşıdık. Hemen altında Baldöken türbelerini yapıyoruz. Yörede kıymet gören 5 türbe var, onları da bu süreçte oraya taşıyacağız. Bunu bu yıl içinde tamamlayacağız."