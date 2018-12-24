2,5 yıldan uzun sürede hazırladığı, merakla beklenen ilk yemek kitabı Açık Mutfak kitabı çıktı…Tamamı birçok kez denenmiş, 105'den fazla Modern Klasik haline gelmiş özgün tarifler olağanüstü fotoğraflarla yemek tutkunlarına özel Açık Mutfak'da. Sabah Uyanınca, Sıkıcı Olmayan Ev Yemekleri, Misafirlere Özel ve Tatlısız Asla bölümlerinden oluşan bu leziz kitapta her tarifin bir hikayesi, bir de sizlerden saklanmayan tarif ipucu var.

AÇIK MUTFAK'LA SIRA DIŞI VE İMKANSIZ GİBİ GÖRÜNEN HER TARİF ÇOK KOLAY!

Ece Zaim'in kolay anlatımı ve detaylı tarifleriyle artık siz de kendi evinizde sevdiklerinize profesyonel aşçılar gibi lezzetler hazırlayabilirsiniz. Tariflerde başarılı olmanız, 'kitabı kullanma kılavuzu' bölümü ile çok kolay. Yazar, tarifleri hem modern hem de klasik malzemelerle en taze, en lezzetli ve en pratik şekilde sunulması için kolay anlaşılır bir dille, evinizde adeta bir sohbet ortamında anlatıyor. Açık Mutfak'ta kahvaltılıklardan ev yemeklerine, misafirlere özel lezzetlerden sunumlarıyla şaşırtacağınız tatlılara kadar ihtiyaç duyacağınız her türden farklı tarifler özenle seçildi. Kitaba girmeye hak kazanan bu çok özel tariflerin bir kısmı Ece Zaim'in televizyon programından, bir kısmı daha önce hiçbir yerde paylaşmadıklarından ve bir kısmı da bu kitaba özel tariflerden oluşuyor.

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