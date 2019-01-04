Beşikçioğlu yüzyılın casusu

BUGÜN NELER OLDU

Serdar Akar'ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in başrolleri paylaştığı, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği 'Çiçero' adlı film, 18 Ocak'ta vizyona girecek. Yüzyılın Casusu olarak adlandırılan Çi��ero'nun hayatından uyarlanan filmin merakla beklenen afişi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Filmde, İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı günlerde, Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak görev yapan kod adı Çiçero olan İlyas Bazna, İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Almanya'ya sızdırmaya başlıyor. Bazna, bu nefes kesen faaliyetleriyle Türkiye'yle birlikte tüm dünya devletlerinin de kaderini değiştirir.