"Osmanlı Gazetelerinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adıyla basılan kitapta 20. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı Devleti'nin girdiği Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'nda Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kimsesizlere, muhtaçlara, evsiz ve yurtsuz kalanlara yaptığı yardımları, o döneme ait görsellerle birlikte sunuluyor.

Çalışmada; Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin hizmet ve fedakârlığının en yüksek olduğu Kırım Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nı içine alan 1912-1918 yılları esas alındı. Tanin, İkdam, Tasvir-i Efkar, Sabah, Cumhuriyet, Tercüman-ı Hakikat, Servet-i Fünûn gibi dönemin önde gelen gazetelerinin binlerce sayfası tek tek taranarak, Hilal-i Ahmer ile ilgili haberlerin geçtiği kupürler toplandı ve transkript edildi. Kitap, sadece Hilal-i Ahmer'in yürüttüğü faaliyetleri anlatması açısından değil, savaş dönemlerinde insani yardım çalışmaları, sosyal yardım faaliyetlerinin içeriğini de örnekleri ile göstermesi açısından da önemli bir tarihi belge niteliği taşıyor. www.osmanlıgazeteleri.com ve Kızılay Arşivi işbirliği ile hazırlanan çalışmayla dönemin ilgi çekici haberleri, makale ve şiirleri de yeniden gün yüzüne çıkarıldı.