ABD başkanlık seçimlerinin en güçlü adayı olan Başkan Yardımcısı Benjamin Lombard'ın kızı Suzanne, bir sabah ardında hiç iz bırakmadan ortadan kaybolur. ABD'nin en önemli kayıp vakalarından biri haline gelen bu olay ülke çapında büyük yankı uyandırır. Herkesin sorduğu tek soru, bu vakanın yaklaşan seçimlerle nasıl bir bağlantısı olduğudur.

Tüm güvenlik kurumları teyakkuza geçer, kapsamlı bir soruşturma ve geniş çaplı bir arama çalışması başlatılır, fakat tüm çabalar sonuçsuz kalır. Ta ki on yıl sonra, genç kızın kayboluşunun yıldönümünde önemli ipuçlarına ulaşılana kadar... Bu yeni gelişme üzerine, Suzanne'ı en iyi tanıyan kişiye, genç kızın en yakın arkadaşı olan Gibson Vaughn'a başvurulur; ondan ipuçlarının değerlendirilmesi için yardım istenir.

Siyasi entrikalarla ve karmaşık olaylarla örülmüş bir hayatın sır perdesi aralanırken Vaughn, Suzanne'ın ortadan kayboluşunun ardındaki gizemi ortaya çıkarabilecek midir? Son Düşüş aile bağları, dostluk ve sadakat üzerine soluk soluğa okuyacağınız bir roman.

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