Kültür sanat sektörüne taze kan!

Gedik Eğitim Vakfı bünyesinde sanayi ve eğitim konularında tecrübelerini toplum ile paylaşan Gedik ailesi, sanata duyduğu çağdaş yaklaşımla farklı bir iletişim dili kurmayı amaçlıyor.

Gedik Eğitim Vakfı ve İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen Oda Müziği konserleri ile başlayan Gedik Sanat etkinlikleri Nisan 2019 itibariyle Gedik Filarmoni ve Gedik Oda Orkestralarının oluşturulmasıyla hız kazanacak.

'GEDİK SANAT' BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞECEK KONSERLER ŞÖYLE SIRALANIYOR:

15 Şubat 2019 - Aşk ve Opera - Aşk Düetleri ve Soneler

Mekan: Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı

Saat: 20.00

01 Mart 2019 - Brassolist - Kampüste Oda Müziği

Mekan:İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi

Saat: 15.00

18 Mart 2019 - Yeni Ağıtlar - Çanakkale Zaferi için 10 Yeni Türk Eseri

Mekan: Vefa Lisesi

Saat: 15.00

16 Nisan 2019 - Camerata Barok İstanbul - Müzede Barok

Mekan:İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Saat: 15.00

06 Mayıs 2019 - İstanbul Wind Ensemble - Sanat Merkezinde Dinleti

Mekan: Summart Sahne

Saat: 15.00