Kültür sanat sektörüne taze kan!

Gedik Eğitim Vakfı bünyesinde sanayi ve eğitim konularında tecrübelerini toplum ile paylaşan Gedik ailesi, sanata duyduğu çağdaş yaklaşımla farklı bir iletişim dili kurmayı amaçlıyor.
Gedik Eğitim Vakfı ve İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen Oda Müziği konserleri ile başlayan Gedik Sanat etkinlikleri Nisan 2019 itibariyle Gedik Filarmoni ve Gedik Oda Orkestralarının oluşturulmasıyla hız kazanacak.
'GEDİK SANAT' BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞECEK KONSERLER ŞÖYLE SIRALANIYOR:
15 Şubat 2019 - Aşk ve Opera - Aşk Düetleri ve Soneler
Mekan: Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı
Saat: 20.00
01 Mart 2019 - Brassolist - Kampüste Oda Müziği
Mekan:İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi
Saat: 15.00
18 Mart 2019 - Yeni Ağıtlar - Çanakkale Zaferi için 10 Yeni Türk Eseri
Mekan: Vefa Lisesi
Saat: 15.00
16 Nisan 2019 - Camerata Barok İstanbul - Müzede Barok
Mekan:İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Saat: 15.00
06 Mayıs 2019 - İstanbul Wind Ensemble - Sanat Merkezinde Dinleti
Mekan: Summart Sahne
Saat: 15.00