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Unutulmaz şarkıların bestecisi ve söz yazarı , "" başlıklı konserle akşamı İBB Cemal Reşit Rey () Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 17:54
Özdemir Erdoğan Unutulmayan Şarkılarla 14 Şubat'ta CRR'de sahne alacak

Konser, 14 Şubat'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sanatçıya Turhan Yükseler yönetimindeki CRR Oda Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde, "Bana Ellerini Ver", "Baharda Kuşlar Gibi", "Sevdim Seni Bir Kere" ve "Aç Kapıyı Gir İçeri"nin de aralarında bulunduğunu söz ve bestesi Özdemir Erdoğan'a ait eserler seslendirilecek.

Özdemir Erdoğan "Unutulmaz Şarkılar" konserinde ayrıca Barış Manço, Sezen Aksu, Yesari Asım Ersoy, Aşık Veysel ve Cole Porter'dan şarkıları sevenleri için söyleyecek.

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Özdemir Erdoğan "Unutulmayan Şarkılar"la 14 Şubat'ta CRR'de sahne alacak
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