‘Altın Ayı’ sahibini buldu

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ödüller Berlinale Palast'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 7 Şubat'ta başlayan ve 69'uncu kez düzenlenen festivalde 400'ün üzerinde film gösterilirken, 16 film 'Altın Ayı' ve 'Gümüş Ayı' için yarıştı. Berlinale'in en büyük ödülü olan 'Altın Ayı' ödülünü İsrailli yönetmen Nadav Lapid'in 'Synonymes' (Eşanlamlılar) adlı filmi aldı. Uluslararası jürinin en iyi yönetmen ödülüne ise festivalde 'Ich war zu hause, aber' (Evdeydim, ama) adlı filmiyle yarışan Alman yönetmen Angela Shalenec layık görüldü.Festivalin en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini de Wang Xiaoshuai'nin 'Di Jiu Tian Chang' (Elveda Oğlum) adlı filmdeki rolleri için Yong Mei ve Wang Jingchun aldılar.Altın Ayı için yarışan Emin Alper "Kız Kardeşler"i ise uluslararası sinema eleştirmenleri tarafından beğeni toplamasına rağmen, festivalden eli boş döndü. Türkiye kökenli Alman yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay En İyi İlk Film Ödülü'nü aldı.