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Usta Oyuncu , 10 yıl sonra tiyatroya dönüyor.

, son günlerde yıllar sonra tiyatro sahnesine dönmemin heyecanını yaşıyor.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 11:08
Usta Oyuncu Tamer Karadağlı, 10 yıl sonra tiyatroya dönüyor.

Usta oyuncu, Volkan ve Bora Severcan kardeşlerin kurucusu olduğu 'Tiyatro Sahnekarlar'ın yeni oyunu 'İkinin Biri'nde İngiltere'deki çapkın bir bakan yardımcısını canladıracak.

Yıllar sonra tiyatro seyircisi ile buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Tamer Karadağlı 'Tiyatro bambaşka bir heyecan. Benim için her zaman yeri çok özel ve ayrı oldu. Yıllar sonra sahneye dönmenin heyecanını yaşıyorum. Tiyatro izleyicisini çok komik ve güzel bir oyun bekliyor. ' dedi

Hazırlıkları devam eden oyunun kadrosunda; Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Sefa Zengin, Esra Sönmezer, Bora Severcan, Haluk Özenç, Rabia Aramağan, Hacı Ali Açıkgöz ve Zuhal Yalçın yer alıyor.

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Usta Oyuncu Tamer Karadağlı, 10 yıl sonra tiyatroya dönüyor.
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