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Osmanlı’dan bugüne eğitim tarihimizin belgeleri gün yüzüne çıktı

Başkanlığı koleksiyoner- yazar ’nin “Osmanlı’dan Günümüze, ” adlı koleksiyon niteliğindeki eserini, 7 Mart Perşembe günü ’nda tanıttı. Eğitim tarihimizi ve birikimimizi belgeleri ile sunan “Osmanlı’dan Günümüze, İcâzetten Diplomaya” adlı kitap, iştiraki Kültür AŞ Yayınları’ndan çıktı.

Giriş Tarihi: 8.3.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 15:19
Osmanlı’dan bugüne eğitim tarihimizin belgeleri gün yüzüne çıktı

Eğitim tarihimize ışık tutan bir belge niteliğindeki "Osmanlı'dan Günümüze, İcâzetten Diplomaya" Enver Beşinci Koleksiyonu adlı kitap, 7 Mart 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenen programda tanıtıldı.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Araştırmacı-Yazar-Koleksiyoner Enver Beşinci, Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, İlahiyatçılar Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Dr. Mehmet Ali Sarı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Akbulut, Gazeteciler Ekrem Kızıltaş, Murat Gener, Veyis Ateş, akademisyenler, medya mensupları ve kitapseverler katıldı.

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Osmanlı’dan bugüne eğitim tarihimizin belgeleri gün yüzüne çıktı
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