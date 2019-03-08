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Sertab’ın bu kez ‘eğitimde fırsat eşitliği’ için sahnede!

, gören “Sertab’ın ” projesi kapsamında ‘eğitimde fırsat eşitliği’ için sahneye çıkacak. 2019 Salı günü saat 20:30'da Hall’da gerçekleşecek etkinliğin geliri Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimi için Cemiyeti’ne bağışlanacak.

Giriş Tarihi: 8.3.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 15:02
Sertab’ın Müzikali bu kez ‘eğitimde fırsat eşitliği’ için sahnede!

Türkiye'nin en önemli sanatçılarından Sertab Erener, 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti için sahne alıyor. Sanatseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği ve her biri kapalı gişe oynayan "Sertab'ın Müzikali" projesi kapsamında eğitim sevdalılarıyla bir araya gelecek Sertab Erener, Darüşşafaka öğrencileri için 26 Mart Salı günü saat: 20:30'da UNIQ Hall'da unutulmaz bir gösteriye imza atacak.

ELDE EDİLECEK TÜM GELİR EĞİTİME HARCANACAK

Koreografisi ve sahne yönetimi Beyhan Murphy, kostüm tasarımları ise Belma Özdemir'e ait Sertab'ın Müzikali'nin mekân sponsorluğunu ise Pangea üstleniyor. Organizasyondan elde edilecek tüm gelir Darüşşafaka öğrencilerinin aldığı eğitimde teknolojik dönüşümün sağlanması için bilgisayar laboratuvarının yenilenmesinde kullanılacak.

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Sertab’ın Müzikali bu kez ‘eğitimde fırsat eşitliği’ için sahnede!
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