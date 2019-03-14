Dünyanın en güzelleri arasında

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin ünlü kültür ve teknoloji dergisi Wired tarafından hazırlanan "Dünyanın en güzel 10 kütüphanesi" listesi büyük ilgi gördü. Derginin sitesinde de yayınlanan ve birçok dünya basını tarafından kullanılan listede, İstanbul'daki Beyazıt Kütüphanesi de yer aldı. Tarihi dokusu ve içindeki eserleriyle Türkiye'nin en önemli kütüphanelerinden biri olan Beyazıt Kütüphanesi listenin dördüncü sırasında yer buldu. Sürekli artış gösteren bir arşive sahip olan ve şuan 812 bin 858 kitabın yer aldığı tarihi kütüphane İngiltere, Kanada, Norveç gibi ülkeleri geride bıraktı. Listenin ilk üç sırasında ise Danimarka'dan Dokk1, ABD'den Lawrence Halk Kütüphanesi ve Çin'den Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi yer aldı.Beyazıt Kütüphanesi binası, 1506 yılında inşa edilmiş ve mutfak olarak hizmet verdikten sonra 19. yüzyılın sonlarında devlet kütüphanesine dönüştürüldü. Türkiye'nin ilk devlet kütüphanesi olan binanın projelendirme çalışmaları 2006'da başlarken inşaatı 2017 yılında tamamlandı. Kütüphane, 50. yılındaki Birleşik Krallık Mimarlar Enstitüsü'nün (RIBA) 2018 Uluslararası Mimarlık Ödülleri'nde elemeleri geçen projeler arasına girdi.