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Yeni sezonuyla minikaÇOCUK’ta

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Yeni sezonuyla minikaÇOCUK’ta
minikaÇOCUK'un sevilen yapımlarından "Neşeli Dünyam" yepyeni bölümleriyle devam ediyor. Yarın 18.00'de başlayacak 2'nci sezonda Neşe ve ailesi mahalleye yeni taşınan komşularla yepyeni maceralar yaşayacak. minikaÇOCUK'un yerli çizgi dizisi, yepyeni bölümüyle çocukların heyecanlı bekleyişini sonlandırıyor. Bitmek bilmeyen sorularına cevap arayan Neşe, keşfetmenin heyecanıyla oradan oraya koşuştururken, Mutlu da sınırsız hayal gücüyle kılıktan kılığa giriyor. Bu sezon Neşe ve ailesinin çok uzaklardan gelen iki misafiri var. Gemileri bozulan Mini ve Mani, Neşe ve ailesinin arka bahçesine iniş yapmak zorunda kalıyor. Bu da çok çok eğlenceli maceraları beraberinde getiriyor.
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Yeni sezonuyla minikaÇOCUK’ta
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