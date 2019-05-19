Cannes’da Türk gecesi

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 72. Cannes Film Festivali çerçevesinde "Türk Günü Resepsiyonu" gerçekleştirildi. Resepsiyon, sinema ve sanat dünyasının yoğun ilgisiyle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ev sahipliğinde düzenlenen gecede, Türkiye'deki film çekim lokasyonlarının, cast, set, görsel efekt ve diğer teknik imkânlar ile ülkemizde çekilen ünlü Hollywood prodüksiyonlarından kesitlerin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi. Film, büyük beğeni topladı. Bakan Ersoy, Türkiye'de film çekecek yabancı yapımcılara Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadar katkı verileceğini vurguladı.Gecede ayrıca, moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın sürdürülebilirlik temalı defilesi davetlilere sunuldu. Konuklara Türk mutfağından lezzetler ile Türk kahvesi ikram edildi. Gecede perküsyon sanatçısı Burhan Öcal sahne aldı. Öcal, dünyanın dört bir yanından gelip Cannes'da buluşan konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Festivalin önemli mekânlarından Majestic Beach'te düzenlenen geceye, Türkiye'den Revna Demirören, Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, SABAH Gazetesi Yazarı ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Şamdan Genel Yayın Yönetmeni Bülent Cankurt, Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, Wilma Elles gibi isimler katıldı.KÜLTÜR SANAT