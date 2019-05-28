Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri hangileri?

Tüm müzelerin hem sanat hem de tarih açısından bulunduğunu ülkenin yanı sıra dünya mirası için önemli bir yeri olsa bazı müzelerin popülaritesi diğerlerinden daha yüksek. Bu popülariteyi belirleyen unsur ise ziyaretçi sayısı. İşte dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri.

10. Hermitage Müzesi

Dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesi olan Hermitage Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunuyor. 1852 yılından itibaren halka açık bir şekilde müze olarak kullanılan Hermitage müzesi, kapsamlı resim seçkileri, dekoratif sanatlar, antikalar vb. 3 milyonun üzerinden sanat eserinden oluşan bir koleksiyona sahip. Öte yandan hayranlık uyandıran mimarisi ile de ünlü olan müzeyi yıl içerisinde 4 milyonun üzerinde kişi ziyaret ediyor.

9. Taipei Ulusal Saray Müzesi

Taipei'de bulunan Ulusal Saray Müzesi'nde 700 binden fazla sanat eseri bulunuyor. 8 bin yıla uzanan Çin Uygarlığı'nın metal, hat, oyma, seramik gibi çalışmalarının yer aldığı müzeyi yıl içerisinde 4,5 milyona yakın insan ziyaret.

8. National Gallery

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan National Gallery'de 2 binin üzerinde değerli sanat eseri sergileniyor. Ünlü ressamların çalışmalarına da yer verilen galeriyi yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon kişi ücretsiz bir şekilde ziyaret ediyor.

7. Washington Ulusal Sanat Galerisi

Orta çağdan on dokuzuncu yüzyıla kadar Avrupa'nın önemli sanat eserlerinin bir araya getirilerek sergilendiği müzede, modern heykel sanatının seçkin eserleri yer alıyor. Müzeyi yıl içerisinde ortalama 5,5 milyona yakın kişi ziyaret ediyor

6. Tate Modern

2000 yılına kadar elektrik üretim istasyonu olarak kullanılan, günümüzde ise Tate Modern'e ev sahipliği yapan müze binası hayranlık uyandıran mimarisi ile dikkat çekiyor. . Modern ve çağdaş sanatın en seçkin eserlerinin sergilendiği müzeyi her yıl ortama 5,5 milyondan fazla insan ziyaret ediyor.

5. British Museum

1753 yılından beri sayısız insan tarafından ziyaret edilen ve günümüzde hala en çok ziyaret edilen müzeler arasında bulunan British Museum, geniş bir kütüphane seçkisiyle birlikte doğal tarih örnekleri, madeni para ve madalyalar gibi çeşitli alanlarda devasa bir koleksiyona sahip. İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde ziyaretçileri ağırlayan müze, 8 milyonun üzerinde sanat eserini barındırırken her yıl 6 milyona yakın insan tarafından ziyaret ediliyor.

4. Vatikan Müzeleri

Geçmişi 16. Yüzyıla dayanan müzede, önemli sanatçıların başyapıtları sergileniyor. Raphael'in Atina Okulu ve Michelangelo'nun Pieta'sının sergilendiği müze her yıl 6,5 milyona yakın insanı ağırlıyor.

3. Metropolitan Sanat Müzesi

New York'un en ünlü müzesi olarak bilinen Metropolitan Sanat Müzesi, 1870 yılından itibaren ağırladığı konuklarına sergilediği seçkin koleksiyonu ile dikkat çekiyor. Müzik aletleri, kostüm herkel, resim gibi çeşitli sanat eserlerinin sergilendiği müzenin yıllık ziyaretçi sayı 6,5 milyonun üzerinde.

2. Çin Ulusal Müzesi

Çin'in "sanat sarayı" olarak tanımlanan, 2003 yılında kurulmuş olan Çin Ulusal Müzesi, yakın geçmişte kurulmuş olsa da günümüzün en popüler müzelerinden bir tanesi olarak kabul görüyor. 1 milyonun üzerinde değerli sanat eserlerinin sergilendiği müzenin ziyaretçi sayısı her yıl 8 milyonu geçiyor.

1. Louvre Müzesi

1684 yılından beri dünya çapında bir müze olarak kabul gören Louvre müzesi Fransa'nın başkenti Paris'te yer alıyor. Çok sayıda ünlü sanatçının ünlü eserlerinin sergilendiği müzesinin yıllık ziyaretçi sayısı 10 milyonun üstünde.