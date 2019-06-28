Tiyatro yükselişte sinema geri viteste

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2018" bülteni çarpıcı tespitlerle yayımladı.

Türkiye genelinde 2018'de sinema seyirci sayısı, yüzde 5.4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 3.4 artışla 39 milyon 195 bin 881 kişiye yükselirken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 16.4 azalarak 25 milyon 576 bin 499 kişiye düştü. Sinema salonu sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6.2 artarak 2 bin 858 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 4.2 yükselerek 342 bin 813'e ulaştı.



SALON AZALDI OYUN ARTTI

Tiyatro salon sayısı ise 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 6 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 9.5 arttı. Söz konusu dönemde, tiyatro salon sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 314 bin 479 olarak kaydedildi. Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2017- 2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 6.6 artarak 33 bin 772'ye ulaştı.



YABANCI OYUNLARI ÇOK SEVDİK

Yerli/telif eser gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 6.9, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 5,3 yükseliş gösterdi. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2017-2018 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 4.8 artarak 9 bin 376'ya çıktı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı yüzde 4.3, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 7.4 yükseldi. Seyirci sayısı tiyatroda 2017-2018 sezonunda, 2016- 2017 sezonuna göre yüzde 11.9 artarak 7 milyon 841 bin 353 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 7.8, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 26.7 arttı.



BU YIL 'İYİ TİYATRO' YAPTI

Tiyatrocular ve kültür sanat yazarlarına göre bu değişimin sebebi kaliteli oyuncuların tiyatroya yönelmesi ve kaliteli oyunların artması...

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur: 'Tiyatro seyircisinin artmasının bir numaralı sebebi; televizyondur. İnsanlar artık TV'de birbirine benzer dizileri izlemekten sıkıldı. Televizyonda gördüğü kişileri tiyatro sahnesinde görmeye başladılar. Tabi ki, oyun kalitesi de artınca seyircinin tiyatroya ilgisi arttı.

Günaydın Tiyatro Yazarı İlker Gezici: Tiyatroda son iki sezondur yükseliş söz konusu. Dizi sürelerinin uzunluğu, sinemadaki belirsizlik, tiyatroya yaradı. Şener Şen'den Ozan Güven'e, Serenay Sarıkaya'dan Bergüzar Korel'e kadar birbirinden popüler isim tercihini tiyatrodan yana kullandı. Star isimlerin sahnelere dönmesi, alternatif tiyatroların nitelikli işler sahnelemesi seyirci sayısını arttırdı.



DEVAM FİLMLERİ SIKTI YOUTUBER'LAR BAYDI

Yapımcı Şükrü Avşar: Son yıllarda devam filmleri çok revaçta. Ancak seyirciden bu filmler karşılık bulamıyor. Seyirci devam filmlerinden sıkıldı. Yeni bir şey bulana kadar bu böyle devam edecek. Bunun yanı sıra birçok sebepten pek çok önemli film vizyon tarihini ertelemek zorunda kaldı. Lokomotif olacak filmler bu yıl gösterime girecek.

Köşe Yazarı Mevlüt Tezel: Tüm dünyada düşüş var. Evde dijital platformlarda film izlemek ucuz ve zahmetsiz. İnsanlar merak ettikleri bir film olunca sinemaya gidiyor artık. Yerli yapımlardaki kalitenin düşmesinin de etkisi var. YouTuber'ların çektiği ya da aynı tarz basit komedi filmleri ilgi çekmiyor artık. Sanatsal filmlerin salon bulamaması da iyi müşteriyi küstürdü. Bir film konuşuldukça haber oldukça büyür. Eskisi gibi filmler gündem olmuyor.



ARDAHAN VE ŞIRNAK'TA HÂLÂ SİNEMA SALONU YOK

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2018'de bir önceki yıla göre arttı. Ancak değerlendirme ortaya koydu ki Ardahan ve Şırnak'ta hala sinema salonu yok.



GEÇEN SEZON MERAKLA BEKLENEN FİLM AZDI

Sabah Sinema Yazarı Olkan Özyurt: 2017'de sinemada arka arkaya giren Recep İvedik 5, Ayla, Aile Arasında, Çalgı Çengi İkimiz, Hızlı ve Öfkeli 8 gibi filmler nedeniyle yükselişte olan seyirci ilgisi tavan yaptı ve 71.1 milyona ulaştı... 2018'deyse Müslüm Baba, Arif V 216, Ailecek Şaşkınız gibi filmler vardı vizyonda ve sinemaya giden seyirci sayısı 70.5 milyondu. Yani ayağını sinemadan çekti diyebileceğimiz bir düşüş yok aslında. 10 yıllık seyirci rakamları düşünüldüğünde düşüşün sebebi olarak 2017'de merak edilen filmlerin 2018'e göre daha çok vizyona girmesiydi denilebilir. Ayrıca sinemaya gitmeyen seyirci tiyatroya yönelmiş değerlendirmesi de zorlama. Olan şu tiyatroya son yıllarda ilgi artmıştı bu seyirci rakamlarına yansımış.

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