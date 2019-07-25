1100 yılı taçlandıran sergi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi', Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Aya İrini Kilisesi'nde açıldı.

Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar'ın çektiği fotoğraflardan oluşan ve Türkiye'nin tarihsel mirasını coğrafi güzellikleriyle harmanlayarak tüm dünyaya duyurmak için başlatılan projenin ilk adımı olan sergiye büyük ilgi vardı. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağatay Özdemir, Ermeni Patrik Kaymakamı Sahak Maşalyan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anadolu'nun farklı inanç ve kültürlerde saklı anıtlarını bir bir gün yüzüne çıkardık" mesajı da aktarıldı.

Sergide 1100 yıllık Akdamar Kilisesi hakkında detaylı tüm bilgilerin, mimari çizim ve fotoğrafların bulunduğu bir kitap yer alırken, kiliseyle ilgili dijital çalışmalar bir web sayfasında toplandı. Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde hazırlanan internet sitesinde, yüksek çözünürlüklü VR videolar çekilerek 14 farklı spot noktadan 360 derecelik fotoğraflar yayınlandı.

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