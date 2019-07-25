ENKA’da Rock keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Kültür sanatın daimi destekçisi ENKA'nın, "31. Yıl Açıkhava Buluşmaları" birbirinden keyifli konserlerle devam ediyor. ENKA sahnesine bu hafta, Türk rock müziğinin sevilen grubu "Redd" konuk oldu. ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda sevenleriyle buluşan grup, 2005'te yayınladıkları ilk albümlerin 50/50'den başlayarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Etkinlik, müziği daha fazla çocuğa ulaştırma amacıyla çalışan "Barış için Müzik Orkestrası" konseriyle devam edecek. Gençlerin hem kendileri hem de toplum adına olumlu dönüşümler yaratmalarına olanak sağlayan "Barış için Müzik Orkestrası" tüm çocukların ücretsiz olarak izleyebileceği konserle seyirciyi selamlayacak.