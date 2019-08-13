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’in metaneti parmak ısırttı

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Abdülhamid’in metaneti parmak ısırttı
Dolmabahçe Sarayı, yarım asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun en görkemli bayramlaşma törenlerine tanıklık etti. Ancak bunlardan hiçbiri, 31 Mart 1901'deki tören kadar hafızalarda iz bırakmadı. Kurban Bayramı'nın ilk günü ve devlet erkanı, Sultan II. Abdülhamid ile tebrikleşmek için Muayede Salonu'nda hazır bulunuyor. Aniden yaşanan depremle birlikte herkes sağa sola kaçışırken, Padişah tahtın önünde "mıh" gibi çakılmış vaziyette, etrafındakileri sükunete davet ederken görülüyor. Alman İmparatoru Wilhelm, saraya gönderdiği mesajda padişahın cesaretine şu sözlerle vurgu yapıyor: "Gösterdiğiniz metanetle hepimize örnek oldunuz. Bu tavrınızı tebrik ve takdir etmekten beni hiçbir şey alıkoyamaz."
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Abdülhamid’in metaneti parmak ısırttı
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