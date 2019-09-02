Şile bezine sahip çıkalım çağrısı

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: "Üretim odaklı projelerle istihdam sağlayacağız"



Şileli kadınlarla birlikte denizde Şile bezi yıkayan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile bezinin İstanbul'un ilk ve tek coğrafi işaretli ürünü olduğuna dikkat çekti: "Şile Bezi, ilçemizden dünyaya açılan bir kültür kapısı ve Şilemizin en önemli simgesi. 70-80'lerde en büyük ihracat kalemi olan Şile bezini yeniden hak ettiği seviyede temsil etmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla Şile Bezi El Sanatları Merkezi'ni kurduk. Merkezimizde 100 yöre insanımız hem dokuma hem de nakış faaliyetlerinde çalışıyor. Ev ekonomisine kazandırdıkları değer haricinde bu kadim kültürün de bizden sonraki nesillere miras olarak bırakılmasında emek harcıyorlar. Yeni geliştireceğimiz üretim odaklı projelerle yöre insanımızı daha yoğun bir şekilde istihdam sağlayacağız''





YILDA 150 BİN METRE ÜRETİM



Yılda yaklaşık 150 bin metre üretim yapan Şile Bezi El Sanatları Merkezi'nde dokuma ustası olarak çalışan Berna Melek "Hem kendim para kazanıyorum hem başka kadınların para kazanmasına yardımcı oluyorum. Kimisi çocuğunu okutuyor, kimi evinin mutfak masrafını karşılıyor. Herkes şu anda Şile bezinden gelir sağlıyor" diye konuştu.

Bir bezin pamuk çilelerinden son haline gelmesi tam iki hafta sürüyor. Şileli bezini yaşatmak için büyük uğraş veren kadınlar, sabahın erken saatlerinde ham pamuk ipliklerini odun ateşinde bakır kazanda su ve unla kaynatıyor, dokuyor daha sonra bezleri Karadeniz'in az tuzlu sularında yıkıyor ve ince taneli kumların üzerine sererek kurumasını bekliyorlar. Sonrasında da bezleri işliyorlar. Tarihi Şile bezinden; terliğinden ev tekstiline, kadın kıyafetlerinden erkek ve çocuk kıyafetlerine kadar her ürün üretiliyor.