Vadi Açıkhava ağustos ayının son gününü Mor ve Ötesi konseriyle kapattı

Toplamda 8 albüm, 1 EP ve 2 single yayınladığı kariyeri boyunca Türkiye rock piyasasını tanımlayan isimlerden biri haline gelen ve eriştiği bu konumu 20 yıl boyunca koruyan mor ve ötesi, 31 Ağustos'ta Vadi Açıkhava'da 3000 kişiden oluşan bir seyirci kitlesiyle buluştu.

Enerji yüklü sahne performanslarına 'Sevda Çiçeği' ile başlayan grup, kalabalık seyirci topluluğunun şarkıya eşlik etmesi için mikrofonu uzattı. Şarkıdan sonra grubun solisti Harun Tekin 'bu yeni mekanda sahne almaktan büyük mutluluk duyuyoruz' dedikten sonra seyircinin coşkulu katılımı ile konsere 'Şirket' ve 'Aşk İçinde' ile devam etti.

Bu sene Aya İrini'deki canlı senfonik konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatan grup, 'Cambaz'dan 'Bir Derdim Var'a, 'Oyunbozan'dan 'Melekler Ölmez'e sevilen tüm şarkılarını Vadi Açıkhava'yı dolduran seyircilerin yüksek katılımı ile hep bir ağızdan söylediler.

Grup Nur Yoldaş'a selam söyleyerek kısa bir süre önce coverladıkları 'Sultan-ı Yegah' şarkısını seslendirdiler. 3 saate yakın performans sergileyen mor ve ötesi, İstanbul'lulara unutulmaz bir konser gecesi yaşattı.

İstanbul'un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı, Kuruçeşme Arena gibi kendine has bir ruhu olan Vadi Açıkhava, uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşa edildi. Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile eylül ayı boyunca birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapmaya devam edecek.