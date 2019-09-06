Gemide musiki

BUGÜN NELER OLDU

Üsküdar Belediyesi, Klasik Türk Müziği ve Boğaz tutkunları için Valide Sultan Gemisi'nde 'Boğaziçi Mehtapları' konseri düzenledi. İlk kez gerçekleştirilen konsere ilgi büyüktü. Binlerce Üsküdarlı, ücretsiz düzenlenen etkinliğe katılmak için konserden saatler önce uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda görevli hanendeler; Aybige Demir Okan, Hüseyin Kıyak; sazendeler Mahinur Özüstün (Kemençe), Serap Çağlayan (Kanun), Volkan Ertem (Viyolonsel), Özata Ayan (Tanbur) yaklaşık iki saat süren konserde Üsküdarlılar'a unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konserde Türk Sanat Müziği'nin büyük ustası ve bestecisi Hammamizade İsmail Dede Efendi ve Münir Nurettin Selçuk'un eserlerine Boğaz'ın muhteşem manzarası eşlik etti. Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Gerçekten muazzam bir akşam. İlgi mükemmel" dedi.