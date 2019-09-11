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Kalamış’ta bir tatlı huzur

Kalamış Performans Sahnesi, ilk gecesinde sahnede ve Jale’yi ağırladı. İkili performansıyla büyük beğeni toplarken, Hayko, Yeliz ve de sahneye konuk olarak şarkılarıyla geceye renk kattı.

Giriş Tarihi: 11.9.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 14:36
Kalamış’ta bir tatlı huzur

90'LARIN KONSEPTİ

Yonca Evcimik Kalamış Performans Sahnesi ve buradaki göreviyle ilgili şunları söyledi: "Arkadaşlarımın teklifi üzerine büyük bir heyecan duyarak bu işe başladım, sanat danışmanlığı görevini üstleneceğim. 90'lar konseptli bol eğlenceli geceler misafirlerimizi bekliyor. Kalamış'tan bir tatlı huzur almaya gelen herkesi bekliyoruz."

Neslihan Yeldan, Akasya Aslıtürkmen, Gülay Afşar, Yeliz, Hayko, Uğurkan Erez, Elif Karlı, Hakan Eren, Yasemin Şefik, Nurcan Kuzucan ve Gülgün Çavuşoğlu geceye katılan tanınmış simalardı. Mekan 20 Eylül Cuma akşamı Deniz Seki'yi ağırlayacak.

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Kalamış’ta bir tatlı huzur
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