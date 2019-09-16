Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar...

Nuh'un Gemisi'ne ailt olduğu iddia edilen kalıntılarla ilgili çalışmaların uzun zamanden beri yapıldığını belirten Prof. Dr. Faruk Kaya, 1829'da başlayan Ağrı dağı tırmanışlarının da bu amaçla yapıldığını bildirdi. Başta bilim adamları olmak üzere, jeolog ve din adamlarının bu tırmanışlara katıldığını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı ve çevresinde olduğuna dair ciddi bulgular var. İlhan Durupınar tarafından keşfedilen Doğubayazıt Telçeker köyü bölgesindeki yapı Nuh'un Gemisinin doğal yapısıdır. Burasının heyelan sonucu olduğuna dair bilgiler vardır. Bu yapıyla ilgili 1985 yılına kadar ciddi bir çalışma yapılmamıştır. 1985 yılında sonra çalışma yapılmaya başlanmış Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisine maruz kalan bu sahada ciddi koruma çalışmaları yapılmamaktadır. Bu haliyle bırakıldığı zaman Doğubayazıt bölgesi sık sık heyelanlara maruz kalan bölgedir. Çeşitli koruma çalışmaları yapılmazsa bu doğal anıtın doğal yapısını kaybedebileceği tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söylenebilir. Turizm anlamında dünya için ilgi çekici yer olan anıt ve çevresinde bir an önce çalışmaların yapılması, buranın gerçekten Nuh'un gemisi anıtının yapısıyla ilgili geçmişiyle ilgili tarihlendirme çalışmaları yapılması, mutlaka koruma altına alınması gerekir."