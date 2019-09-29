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şarkı akorları burada! Gece Gölgenin Rahatına Bak kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Gece Gölgenin Rahatına Bak akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Gece Gölgenin Rahatına Bak akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:48
Çağatay Akman Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkı akorları burada! Gece Gölgenin Rahatına Bak kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Gece Gölgenin Rahatına Bak bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Gece Gölgenin Rahatına Bak akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Am       Em                   F                     G
Gece gölgenin rahatına bak birde dön kaderimin bahtına yar
Am           Em             F                   G
Seni duslerin anlayacakta dön memleketin haline bak
Am         Em        F                         G
Aldı dünya cantasini gidiyor bıraktı bize fazlasını
Am             Em          F                     G
Donup bakmaz arkasına birde gel tat kalbimin bombasını
Am           Em         F                      G
Adaleti koyduk ortasına dön dedi döndük voltasına
Am           Em              F                      G
Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy votkasına
Am          Em          F               G
Hadi gönlümü vurdunda söyle kim kimin umrunda
Am          Em            F                   G
Yilan yatıyor koynunda bir öpücük kondur boynunda


Am        Em         F               G                           |
Biraz dur basucumda kan-ter kalmisim uçurumda | x2
Am    Em           F              G                              |
Azrail göz kırpsa ecel bize kucak açsa                   |


Am       Em           F                   G
Sabah gecenin üstünden üstüne düştüm üstümden
Am          Em          F           G
Üstüne üstlük küskünler geceye küskünler
Am      Em       F                    G
Kalem kagidi almışsa güneş geceyi sarmissa
Am         Em             F          G
Ölüm kapıda durmuşsa ecel sonumuz olmuşsa

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Çağatay Akman Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkı akorları burada! Gece Gölgenin Rahatına Bak kolay akor ve orijinal ton
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