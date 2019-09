Çağatay Akman Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkı akorları burada! Gece Gölgenin Rahatına Bak kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Gece Gölgenin Rahatına Bak bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Gece Gölgenin Rahatına Bak akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Am Em F G Gece gölgenin rahatına bak birde dön kaderimin bahtına yar Am Em F G Seni duslerin anlayacakta dön memleketin haline bak Am Em F G Aldı dünya cantasini gidiyor bıraktı bize fazlasını Am Em F G Donup bakmaz arkasına birde gel tat kalbimin bombasını Am Em F G Adaleti koyduk ortasına dön dedi döndük voltasına Am Em F G Fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy votkasına Am Em F G Hadi gönlümü vurdunda söyle kim kimin umrunda Am Em F G Yilan yatıyor koynunda bir öpücük kondur boynunda Am Em F G | Biraz dur basucumda kan-ter kalmisim uçurumda | x2 Am Em F G | Azrail göz kırpsa ecel bize kucak açsa | Am Em F G Sabah gecenin üstünden üstüne düştüm üstümden Am Em F G Üstüne üstlük küskünler geceye küskünler Am Em F G Kalem kagidi almışsa güneş geceyi sarmissa Am Em F G Ölüm kapıda durmuşsa ecel sonumuz olmuşsa