Afife ödüllü "Dünyada Karşılaşmış Gibi"ye yoğun ilgi

Geçtiğimiz yıl ilk kez seyirciyle buluşan ve biletleri hızla tükenen Dünyada Karşılaşmış Gibi, muhteşem oyuncu kadrosu, sıradışı sahne tasarımı ve zekice işlenmiş senaryosuyla sahneye geri dönüyor. Geçtiğimiz sezon da yoğun ilgi gören Afife Jale Ödüllü oyunun biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Sahne tasarımı ile seyircisine benzersiz bir izleme ve dinleme deneyimi sunacak olan Dünyada Karşılaşmış Gibi, canlı konser ve etkinlik mekanı Volkswagen Arena'nın ev sahipliğinde sahnelenecek.

Yönetmenlik koltuğunda KREK'in kurucusu Berkun Oya'nın oturduğu oyun, 23. Yapı Kredi Afife Tiyaro Ödülleri - Yılın En Başarılı Oyunu ve Öner Erkan'ın oyunculuğu ile Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Ekim biletleri satışa çıktıktan sonra 2-3 gün içerisinde tükenen oyunun kadrosunda Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Fatih Artman, Okan Yalabık, Öner Erkan, Serkan Keskin ve Settar Tanrıöğen gibi isimler dikkat çekiyor. Dünyada Karşılaşmış Gibi, sezon boyunca Pozitif işbirliği ile Volkswagen Arena'da sahnelenecek!