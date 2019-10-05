D&R 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

itapseverlerin

BUGÜN NELER OLDU

her yıl büyük bir ilgiyle takip ettiği D&R Kitap Fuarı, kapılarını kitapların özgür ve sınır tanımayan dünyasına açtı. D&R'ın geleneksel hale gelen kitap fuarında dopdolu içerikler, indirimli kitaplar, söyleşiler ve imza günleri kitap tutkunlarıyla buluşacak. 1 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinliğe katılanlar, D&R mağazalarında sunulan farklı içerikler ve fırsatlarla fuarın keyfini yaşayacak.Bu yıl "Okuduğun Kitaplar Seni Tamamlar" temasıyla düzenlenen fuar, edebiyat meraklılarını bir araya getirecek. D&R mağazalarında 3'üncü kez düzenlenen D&R Kitap Fuarı'nda farklı indirimler yer alacak. Aynı zamanda tüm D&R mağazalarında yetişkin ve çocuk kategorisindeki yüzbinlerce sarı etiketli kitapta ikinciye yüzde 50 indirim kampanyası uygulanacak.Ayrıca kitapseverler, fuar süresince Türkiye genelindeki mağazalarda sevilen yazarlara kitaplarını imzalatırken onlarla sohbet etme fırsatı da yakalayacak.