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"" konseri canlı yayınlanacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (), Cumhuriyet'in 96'ncı yılına özel vereceği konserle tüm ülkeye Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.

AA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 24.10.2019 14:33
CSO Cumhuriyet Bayramı konseri canlı yayınlanacak

CSO, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'de görkemli "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenleyecek.

CSO, büyük günün 96'ncı yılını, Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde, Koro Şefliğini Burak Onur Erdem'in yapacağı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nun seslendireceği Cumhuriyet marşlarıyla kutlayacak.

Devlet Tiyatroları sanatçıları Serap Sağlar ve Tamer Levent'in de günün anlamına uygun şiirleri seslendireceği konser, TRT 2'den canlı yayınlanacak.

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CSO "Cumhuriyet Bayramı" konseri canlı yayınlanacak
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