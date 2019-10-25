Taylan Biraderler 10 yıl sonra sinemaya dönüyor!

Taylan Biraderler'in 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Vatanım Sensin' gibi ülkemizde ve tüm dünyada büyük ilgi gören TV projelerinin ardından sinemaya dönüşünü müjdeleyen 'Azizler', tam anlamıyla göz kamaştıran bir yıldızlar kadrosu ile çekiliyor. Filmin başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir yer alıyor.

Çekimleri İstanbul'da süren 'Azizler', yaratıcı ekibi ve oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Film 2020'de seyirciyle buluşacak.