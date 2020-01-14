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belli oldu! İşte 2020 92. adayları tam listesi

1929'dan bu yana verilen sinemanın en prestijli ödülleri arasında yer alan bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak! Dünyada milyonların heyecanla beklediği adayları belli oldu. Her yıl farklı dallarda en iyilerin seçildiği ödülleri önümüzdeki ay sahipleri ile buluşacak ve en iyiler listesi belli olacak. Bu yılki ödüllerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadınlar, en iyi yönetmen dalından çıkarıldı. Oscar Ödül töreni 2020 9 Şubat’ta ’ta yapılacak. Peki, bu yıl 92.si düzenlenecek ödül törenine hangi isimler katılacak? İşte Oscar ödülü adayları isim isim listesi!

Giriş Tarihi: 14.1.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 09:28
Oscar adayları belli oldu! İşte 2020 92. Oscar adayları tam listesi

Akademi ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından verilir. 2007'den itibaren oy verecek 5830 üyeye sahiptir. 1311 üye sayısı ile oyuncular bu üyelerin yaklaşık %22'lik bir kısmını oluştururlar. Bu yıl 9 Şubat'ta gerçekleşecek olan adayları belli oldu. İşte merakla beklenen 92. ...

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kathy Bats, Richard Jewell
Laura Dern, Marriage Story
Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
Florence Pugh, Little Women
Margot Robbie, Bombshell

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood")
Anthony Hopkins ("The Two Popes")
Al Pacino ("The Irishman")
Joe Pesci ("The Irishman")
Brad Pitt ("Once Upon a Time in Hollywood")

EN İYİ KISA FİLM (ANİMASYON)

"Daughter"
"Hair Love"
"Kitbull"
"Memorable"
"Sister"

EN İYİ KISA FİLM (LIVE ACTION)

"Brotherhood"
"Nefta Football Club"
"The Neighbor's Window"
"Saria"
"A Sister"

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Oscar adayları belli oldu! İşte 2020 92. Oscar adayları tam listesi
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