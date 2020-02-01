Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > CNR Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor

kapılarını ziyaretçilere açıyor

Söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 300’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak olan , yerli ve yabancı 300'ü aşkın yayınevi ve 550’nin üzerinde markanın kitaplarını 500 binden fazla okuyucuyla buluşturacak.

AA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 1.2.2020 13:03 ABONE OL
CNR Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen Uluslararası CNR Kitap Fuarı 8 - 16 Şubat'ta CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 7'nci kez kitapseverleri buluşturmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı 300'ün üzerinde yayınevi ve 550'yi aşkın markanın katılacağı fuarda kitapseverleri söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 350'den fazla etkinlik bekliyor.

İstanbul ve bölgesinin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan CNR Kitap Fuarı'nda ziyaretçiler, 600'ün üzerinde yazarla imza günlerinde tanışma fırsatı bulacaklar. Yüzde 70'e varan indirimlerle hikayeden romana, şiirden sınava hazırlığa kadar farklı içerikte pek çok kitabın görücüye çıkacağı fuarın bu yılki teması ise "Keşfet". 15.000 metrekarelik alanda kitap tutkunlarına ev sahipliği yapacak olan fuarı, 9 günde 500 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CNR Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN