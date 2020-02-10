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Tiyatro klasiği: ‘ın galası gerçekleştirildi

Başrolünde 'ın yer aldığı, Ekim ayında premier yapan 'in ünlü oyunu '' 8 Şubat Cumartesi galası yaptı.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 11:38 ABONE OL
Tiyatro klasiği: Hedda Gabler‘ın galası gerçekleştirildi

'Hedda Gabler' prömiyerini yaptığı ekimden bu yana farklı sahnelerde izleyici ile buluşmuştu. Norveçli yazar Henrik Ibsen'in yazdığı, Patrick Marber'ın uyarladığı bu tiyatro klasiği; Beliz Güçbilmez'in çevirisi, Mehmet Birkiye'nin rejisi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

SES GETİRMİŞ BİR METİN

"Can sıkıntısının tragedyası" olarak tanımlanan, modern döneme damgasını vurmuş ve dünya çapında ses getirmiş bir metin olma özelliğini taşıyan 'Hedda Gabler', ülkemizde ilk kez bir özel tiyatro tarafından sahneleniyor. Oyun, bir kadın anti-kahramanın gözünden insanın modern dünyadaki yaşam amacını ve bu amacın varlığını sorgulatıyor.

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Tiyatro klasiği: Hedda Gabler‘ın galası gerçekleştirildi
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