Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Zeugma ve Fırat Nehri'nin tanıtımı için özel görüntü çekildi

ve Fırat Nehri'nin tanıtımı için özel görüntü çekildi

’in Nizip ilçesinde Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi’nce "Fırat Kültür Koridoru" görüntüsü hazırlatıldı.

AA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 10.2.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 12:44 ABONE OL
Zeugma ve Fırat Nehri'nin tanıtımı için özel görüntü çekildi

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Drone ile çekilen ve ilçe merkezinden başlayıp Zeugma'ya kadar uzanan yolculukta, ilçenin tarihi dokusuyla kültürünün anlatıldığını ve tanıtıldığını söyledi.

11 dakika süren görüntülerde Zeugma, Fırat Nehri, Rumkale, Antep fıstığı, zeytin ve kültürel yapıların bulunduğu bazı bölgelerin, tüm doğallığıyla izleyenleri mest ettiğini belirten Sarı, şunları ifade etti:

"İngilizce alt yazı ile desteklenen görüntülerle Nizip'in tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve her alanda göstermek için böyle bir çalışma içerisinde yer almış durumdayız. Nizip Kaymakamlığının destekleriyle hayata geçirmiş olduğumuz bu çalışma sosyal medyadan çok büyük destek ve olumlu tepkiler alarak bizi çok sevindirmiştir. Böylelikle ilçemizin tanıtımında büyük önem taşıdığını düşündüğümüz bu görüntüleri sosyal medyanın yanı sıra birçok alanda kullanacağız."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeugma ve Fırat Nehri'nin tanıtımı için özel görüntü çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN